  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:43 ص
بحث متقدم
أبوتريكة

مرافعة نارية لدفاع أبوتريكة في تهمة الإرهاب

نافعة لـ"السيسى": هذه فرصتك الأخيرة

تفاصيل خطيرة عن موقف الإخوان والسلطة من المصالحة

صلاح وكين

"كين" يرد على تصريحات "صلاح" حول هدفه

«أبوتريكة» يقرر عدم العودة لمصر

100 محامٍ للترافع عن أبوتريكة وآخرين في قوائم الإرهاب

الرئيس السيسى

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى محاولة اغتيال السيسي

تامر أمين

أمين يكشف سر غريب عن علاقة أبو تريكة بـ"مرسي"

عقيد أركان حرب، تامر الرفاعي

مقتل "أبو زقول" أمير التنظيم الإرهابى بسيناء

باسم التميمي

رسالة صوتية مؤلمة من والد عهد التميمي

الدولار يكسر حاجز الـ16 جنيها مجددا

تعرف على أعلى سعر للدولار في البنوك

حازم حسني

حازم حسني: 30 يونيه كان ضرورة تاريخية

تفاصيل جديدة حول ضرب إسرائيل مطار التيفور السوري

آخر الأخبار

أرشفية
أرشفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

إسرائيل.. كلمة السر فى قصف مطار التيفور العسكري

#

قصف إسرائيلي على مطار التيفور السورى يقتل 14 عسكريا

#

رضا عبد العال باكيا: رحلت عن الزمالك بسبب إهانتي

#

تفاصيل جديدة حول وفاة قائد فريق "فيورنتينا"

كشفت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية تفاصيل جديدة حول الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مطار التيفور العسكري في ريف حمص وسط سوريا في الـ9 من أبريل الجاري.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن الضربة الإسرائيلية جاءت بعد حديث لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب الصحيفة فإن الضربة استهدفت أحدث أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية التي كانت موجودة في المطار العسكري السوري المذكور.

وتابعت الصحيفة أن بنيامين نتنياهو بعد حديثه مع ترامب أمر بضرب أحدث بطارية تابعة للدفاعات الإيرانية لمنعها من استهداف الطائرات الإسرائيلية.

وأضافت أن الضربات حققت أهدافها ودمرت بطارية الدفاع الجوي الإيرانية التي تم نشرها مؤخرا وقبل أن يتم تجهيزها للاستخدام، فضلا عن تدمير مربض للطائرات الإيرانية المسيرة الموجودة في التيفور.   

وتابعت الصحيفة أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون مع إسرائيل للحد من النفوذ الإيراني في سوريا، وأن مسؤولين في البنتاغون أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي المواجهة المباشرة مع القوات الإيرانية إلى ضرب الأخيرة القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا.

يذكر أن مطار التيفور العسكري في ريف حمص وسط سوريا تعرض لغارة صاروخية في الـ9 من أبريل الجاري، وحمّلت سوريا إسرائيل مسؤولية الهجوم، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين إسرئيليتين من طراز F-15 نفذتا الهجوم على المطار، إلا أن إسرائيل التزمت الصمت.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الدفاعات السورية الجوية دمرت 5 صواريخ من أصل ثمانية، في حين أن الصواريخ الثلاثة الباقية التي لم يتم تدميرها بوسائل الدفاع الجوي السورية، وإنما سقطت في الجزء الغربي من قاعدة "تيفور" العسكرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة خطيرة من ترامب إلى روسيا
» وفاة والدة جورج بوش عن عمر 92 عاما
» "عربيتي عليها عفريت"
» لبس الأخت حذاء عليه غبار في المنام زواج للعزباء
» هل تريدين خسارة وزنك بسرعة.. جربي الطريقة الفرنسية
» شاروخان.. ضمن أغنى الممثلين بهذه الثروة
» تيتانيك تعود على "طاولة" مزاد
» ارتفاع جديد في أسعار الذهب
» بسمة وهبة: العين صابتني ورب العرش نجاني
» تفاصيل لقاء الزمالك وذئاب الجبل اليوم
» وفاة والدة الرئيس الأمريكي السابق

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر