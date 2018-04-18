ولمن لا تسعفه الذاكرة، فإن محكمة جنايات الجيزة كانت قد قضت بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد 37 عاما وبسجن 6 من قيادات وزارة الصناعة بأحكام بين 3 و 7 سنوات، مع إلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات

وتغريمهم مبالغ مساوية لها ليصل إجمالي المبالغ المستحقة عليهم إلى 3 مليارات جنيه مصري (بأسعار الدولار ما قبل التعويم).