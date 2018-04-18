مقتل "أبو زقول" أمير التنظيم الإرهابى بسيناء

18 أبريل 2018 - 09:41 ص

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن قوات الجيش الثالث الميداني قامت بمداهمة عدد من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء. وأسفرت عن مقتل على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء.

وبعد تبادل كثيف لإطلاق النيران، عثر بحوزته على بندقية آلية ، وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر و 6 خزنة بندقية آلية وجهاز اتصال لاسلكي .

جاء ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في إحكام السيطرة على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال ووسط سيناء، ويواصل أبطال الجيش الثالث الميداني جهوده للقضاء على العناصر التكفيرية، والإجرامية في وسط سيناء.