رسالة صوتية مؤلمة من والد عهد التميمي

18 أبريل 2018 - 09:41 ص

وجه باسم التميمي، والد الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، المعتقلة في سجون الاحتلال، رسالة لنجلته، ووالدتها ولجميع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأسير الفلسطيني.

وقال التميمي: "أقول لابنتي عهد ولكل أسرانا في يوم الأسير، إن الحرية قريبة ولا تتم ولن تكون كاملة إلا بزوال هذا الاحتلال من كل مكونات حياتنا، متابعًا: أقول لعهد كوني قوية وشامخة فأنت أصبحتي رمز جيل يحمل على عاتقه مهمة التحرير من هذا الاحتلال وهذا الجيل الذي تغلب على الخوف وتمرد على الواقع المظلم والذي يؤمن بقضيته ومستعد للعطاء من أجلها سيكون هو حامل الراية القادر على إحداث التغيير باتجاه إيجابي".

وتابع: "أقول لها كل عام وأنت حرة، كل عام والأسرى أحرار، كل عام ووطننا العربي موحد باتجاه قضيته المركزية فلسطين حتى نستطيع معا أن نرسم خارطة وجودنا وملامح تضاريسنا وحريتنا على على خارطة الوجود وعلى سلم الحضارة الإنسانية كما ينبغي أن نكون" وفقًا لتسجيل صوتي خاصة بـ"الوطن"

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية، حكمت عهد التميمي بالسجن لمدة 8 أشهر، بالإضافة إلى 8 أشهر أخرى مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 5 آلاف شيكل إسرائيلي (1440 دولارًا).

ويحيي الفلسطينيون في السابع عشر من أبريل من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، لتسليط الضوء على مأساة آلاف الأسرى الذين يقبعون في المعتقلات الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيانه اليوم، إن نحو مليون حالة اعتقال وثقت منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.