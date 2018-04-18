اليوم.. النقض تحدد مصير أبوتريكة من قوائم الإرهاب

18 أبريل 2018 - 09:43 ص

تنظر اليوم، الأربعاء، محكمة النقض، الطعن المقدم من اللاعب محمد أبو تريكة و1537 آخرين من بينهم رجل الأعمال صفوان ثابت-رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة، والرئيس الأسبق محمد مرسى والقيادى محمد البلتاجى وأشرف ثابت، وأبناء خيرت الشاطر ومرشد الجماعة الأسبق مهدى عاكف، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير الماضي بإدراجهم علي قوائم الكيانات الارهابية لمدة 3 سنوات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عمر وعضوية المستشارين ناجي بدوى واشرف فريج وياسر جميل وخالد ابو زيد ومحمد علي وعلي لبيب وبسكرتارية حاتم عبد الفضيل ومصطفى محمود.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارًا في 12 يناير الماضى بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1538 شخصا آخر على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من القانون لسنة 2015، وذلك فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا 2017.

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