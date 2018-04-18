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أول تعليق من صاحب "الماجستير" على توبيخ وزير الأوقاف

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عقب وجدي عبد القادر صاحب أشهر رسالة ماجستير في 2018، على توبيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف له قائلاً: "إنه غير مستاء من توبيخ وزير الأوقاف له خلال مناقشة الرسالة.

وأضاف "عبد القادر" في مداخلة هاتفية ببرنامج "عم يتساءلون" المذاع على فضائية "ال تي سي"، أن وزير الأوقاف انفعل لأنه لا يريد أن يتم فهم ما تم كتابته في رسالة الماجستير بشكل خاطئ مستقبلاً.

وأوضح "عبد القادر"، أن وزير الأوقاف قرر أن ينبه خلال مناقشة الرسالة من أجل المصلحة العامة، قائلاً: "الوزير قالي أنت زي ابني، أنا مش بطالبه بالاعتذار خاصة وأنه منحني الكتب والمراجع من أجل تصحيح الأجزاء الخاطئة الموجودة بالرسالة".

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