» بسمة وهبة: العين صابتني ورب العرش نجاني

18 أبريل 2018 - 09:54 ص

طمأنت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها على صحتها بعد تعرضها لوعكة صحية، معقبة ساخرة: "العين صابتني ورب العرش نجاني، مش عارفة القناة دي مالها"، موضحة أنها تُعاني من مشاكل صحية منذ عام ولكنها انشغلت بعملها عن متابعة حالتها الصحية.

وأضافت "وهبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري افندي"، على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامي محمد علي خير، أن مهنة الإعلام مهنة قاتلة وصعبة، وأنها خرجت من المستشفى اليوم، وستستكمل برنامجها الأسبوع المقبل، مستطردة: "مقدرش أبعد عن جمهوري".