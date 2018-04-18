» تفاصيل لقاء الزمالك وذئاب الجبل اليوم

18 أبريل 2018 - 09:55 ص

يلتقي في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء نادي الزمالك مع المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب استاد بتروسبورت، وتنقل عبر قنوات "أون سبورت"، "دي إم سي سبورت" و"النيل للرياضة".

ويدخل الزمالك اللقاء بآمال عريضة في الحفاظ على ما تبقى من دماء الوجه بعد أربعة خسائر على التوالي أولهم كان أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي بكأس الكونفيدرالية الأفريقية كلفته الخروج من دور الـ32 الأول تبعتها ثلاثة هزائم بالدوري على يد كل من الإسماعيلي ومصر المقاصة والإتحاد السكندري كلفته خسارة وصافة الدوري.

وسيحاول المدير الفني الجديد للزمالك خالد جلال تقديم كل ما لديه لإثبات نفسه وتقديم أوراق اعتماده لجماهير الفارس الأبيض بعد قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء الاستغناء عن خدمات المدير الفني السابق إيهاب جلال.

وعلى الجانب الآخر يحاول ذئاب الجبل استغلال حالة التخبط التي يمر بها الزمالك من أجل تحسين مركزهم بالدوري خاصة بعد تغيير المدير الفني للذئاب أيضًا باستقالة محمد عودة وتعيين علاء نبيل بدلا منه على خلفية الخسارة التي تقلهاها الذئاب على يد الإسماعيلي بدور الثمانية بكأس مصر.