اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى محاولة اغتيال السيسي

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استكمال محاكمة المتهمين باغتيال "السيسى"

تنظر اليوم، الأربعاء المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 292 متهمًا في القضية 148 عسكرية والمعروفة باسم محاولة اغتيال السيسي.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش.



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