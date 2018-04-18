طلب غريب من رضا عبدالعال لـ"مرتضى"

18 أبريل 2018 - 10:06 ص

شن الكابتن رضا عبد العال نجم نادي الزمالك السابق هجومًا حادًا على لاعب الفريق معروف يوسف، والذي وصف أي مدرب يعطى الفرصة له بالفاشل، لافتًا إلى أنه السبب وراء خسائر الزمالك المتكررة لأن أسلوبه لا يناسب لعب القلعة البيضاء

وقال عبد العال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحريف" على قناة "دي إم سي سبورت" إنه أول من قام بطرح اسم إيهاب جلال لتولي الإدارة الفنية لنادي الزمالك وتمنيت أن يحقق البطولات مع الفريق.

وأضاف عبد العال: "لو حصلت على فرصة إيهاب جلال سيرى الجميع أداء الزمالك تحت قيادتي"، كما وجه رسالة لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور قائلاً: "يا سيادة المستشار عايز أدرب الزمالك"، مشددًا على أنه لن يقبل أي منصب في النادي سوى مدير فني للفريق.



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