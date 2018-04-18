مواطن معين فى مستشفى الخانكة لمدة 16 عامًا دون علمه

18 أبريل 2018 - 10:09 ص

قال نور الدين مصطفى، أنه معين في مستشفى الخانكة منذ 16 عامًا، ولا يعرف عن الأمر شيئًا.

وأضاف "مصطفى"، خلال لقائه ببرنامج "العاصمة"، المذاع على قناة العاصمة الفضائية، أن البداية كانت عندما ذهب ليضم نفسه إلى مظلة معاش "تكافل وكرامة" نظرًا لظروفه الاقتصادية الصعبة، فطلبوا منه الرقم التأميني، فذهب إلى التأمينات للحصول عليه، فسأله الموظف لماذا يحتاجه، وعندما علم أنه لـ"تكافل وكرامة"، قال له: "أنت كدة تبقى حرامي، أزاي تبقى موظف حكومة وجاي تقدم على معاش تكافل وكرامة".

وأشار نور الدين مصطفي إلى أنه صُدم عندما علم أنه موظف في مستشفى الخانكة منذ 16 عامًا، موضحا أنه أخذ الأوراق من التأمينات وذهب إلى المستشفى، وعندما التقى مديرها، قال له المدير: "إحنا منعرفكش ومتجيش عندنا تاني" فرد عليه: "لية كدة يا باشا؟؟"، فأجابه: "عشان كدة أنت دخلت في عش الدبابير"، مشددا على أنه حرر محضرا بالواقعة.