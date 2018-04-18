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مصرع عامل صعقًا بالكهرباء فى المنوفية

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لفظ عامل أنفاسه الأخيرة بالمنوفية صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بورشة ميكانيكا.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، من مستشفى منوف العام يفيد باستقبالها "و.خ.س." 13عاما عامل مصابا (توقف عضلة القلب – ادعاء صعق كهربائى) وحالته العامة سيئة، بالانتقال والفحص وسؤال والده 43 عاما بدون عمل، أفاد بأنه أثناء إمساك ابنه بمصباح كهربائى بورشة الميكانيكا محل عمله والكائنة بمدينة منوف، صعقه التيار وحدثت إصابته ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال مالك الورشة  "أ . م . ك." 39 عاما ميكانيكى، أقر بمضمون ما جاء بأقوال والد المصاب، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم فى وقت لاحق وردت إشارة المستشفى تفيد وفاة المصاب، نتيجة توقف بعضلة القلب إدعاء صعق كهربائى.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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