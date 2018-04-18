» تيتانيك تعود على "طاولة" مزاد

18 أبريل 2018 - 10:17 ص

عادت من جديد أسم السفينة الأشهر والأكبر في التاريخ "تيتانيك"، حيث قامت إحدى دور المزادات مزادًا يوم السبت 21 إبريل 2018 لطرح عدة مقتنيات خاصة بالسفينة.

ويتم عرض أول قائمة طعام على سفينة "تيتانيك"، ومن المتوقع أن تتراوح قيمتها بين 114 ألف دولار إلى 142 ألف دولار .

كانت قائمة الطعام مملوكة للضابط الثاني على السفينة، تشارلز لايتولر، وهو من الناجين الأعلى رتبة في صفوف الضباط، وقد منح تشارلز القائمة لزوجته كتذكار في العاشر من إبريل عام 1912 .

وقد انطلقت سفينة "تيتانيك" فى أولى رحلاتها البحرية التجريبية يوم الثلاثاء الثاني من إبريل عام 1912، وقد غرقت سفينة تيتانيك فى المحيط الأطلسي يوم 14 أبريل مننفس العام عقب أربعة أيام فقط من انطلاقها بعد أن اصطدمت بجبل جليدي، وهو ما تسبب فى غرق أكثر من 1500 شخص.