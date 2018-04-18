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رشا نبيل لـ"عبد العال": ما عاش اللى يزعلك

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"عبد العال" للنواب: "مقاعد المجلس خاوية ليه؟"

داعبت الإعلامية رشا نبيل  مقدمة برنامج "مصر النهاردة" الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قائلة: "ما عاش اللى يزعلك يا دكتور على إحنا شاهدين إن النواب مابيحضروش الجلسات".

 جاء ذلك ردًا علي تصريحات على عبد العال رئيس مجلس النواب التي وجه فيها اللوم للنواب لعدم الحضور، وأن هذا يضعه في موقف محرج أمام الإعلام والرأي العام.

ويذكر أن برنامج "مصر النهاردة"  يذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصرى وتقدمه رشا نبيل من الثلاثاء إلى الخميس في الساعة العاشرة مساءً، بينما يقدمه الإعلامي خيرى رمضان من السبت إلى الاثنين


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