تأجيل دخول مفتشي الكيماوي إلى دوما

18 أبريل 2018 - 10:26 ص

أكدت مصادر سورية، اليوم الأربعاء، تأجيل دخول فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دوما بسوريا بعد إطلاق نار في موقع الهجوم، وفقا لما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في خبر عاجل لها .

قال مصدر من الأمم المتحدة في سوريا، إنه "من غير المرجح أن يدخل مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية دوما السورية، اليوم الأربعاء".

ووصل المفتشون إلى دمشق في مطلع الأسبوع لتفقد موقع هجوم مزعوم بالغاز في دوما، أسفر عن مقتل العشرات، وأدى إلى توجيه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات صاروخية على سوريا.