  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:43 ص
بحث متقدم
أبوتريكة

مرافعة نارية لدفاع أبوتريكة في تهمة الإرهاب

نافعة لـ"السيسى": هذه فرصتك الأخيرة

تفاصيل خطيرة عن موقف الإخوان والسلطة من المصالحة

صلاح وكين

"كين" يرد على تصريحات "صلاح" حول هدفه

«أبوتريكة» يقرر عدم العودة لمصر

100 محامٍ للترافع عن أبوتريكة وآخرين في قوائم الإرهاب

الرئيس السيسى

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى محاولة اغتيال السيسي

تامر أمين

أمين يكشف سر غريب عن علاقة أبو تريكة بـ"مرسي"

عقيد أركان حرب، تامر الرفاعي

مقتل "أبو زقول" أمير التنظيم الإرهابى بسيناء

باسم التميمي

رسالة صوتية مؤلمة من والد عهد التميمي

الدولار يكسر حاجز الـ16 جنيها مجددا

تعرف على أعلى سعر للدولار في البنوك

حازم حسني

حازم حسني: 30 يونيه كان ضرورة تاريخية

بعد إطلاق نار في موقع الهجوم..

تأجيل دخول مفتشي الكيماوي إلى دوما

آخر الأخبار

مفتشي الكيماوي
مفتشي الكيماوي

وكالات

أخبار متعلقة
#

سر تأجيل زيارة رئيس المكسيك إلى واشنطن

#

"الشحات": لا أفكر في مفاوضات القطبين

انتحار

لعبة الحوت الازرق

الفخراني

عبد المنعم سعيد

خالد توفيق

أكدت مصادر سورية، اليوم الأربعاء، تأجيل دخول فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دوما بسوريا بعد إطلاق نار في موقع الهجوم، وفقا لما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في خبر عاجل لها .

قال مصدر من الأمم المتحدة في سوريا، إنه "من غير المرجح أن يدخل مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية دوما السورية، اليوم الأربعاء".

ووصل المفتشون إلى دمشق في مطلع الأسبوع لتفقد موقع هجوم مزعوم بالغاز في دوما، أسفر عن مقتل العشرات، وأدى إلى توجيه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات صاروخية على سوريا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة خطيرة من ترامب إلى روسيا
» وفاة والدة جورج بوش عن عمر 92 عاما
» "عربيتي عليها عفريت"
» لبس الأخت حذاء عليه غبار في المنام زواج للعزباء
» هل تريدين خسارة وزنك بسرعة.. جربي الطريقة الفرنسية
» شاروخان.. ضمن أغنى الممثلين بهذه الثروة
» تيتانيك تعود على "طاولة" مزاد
» ارتفاع جديد في أسعار الذهب
» بسمة وهبة: العين صابتني ورب العرش نجاني
» تفاصيل لقاء الزمالك وذئاب الجبل اليوم
» وفاة والدة الرئيس الأمريكي السابق

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر