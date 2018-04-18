100 محامٍ للترافع عن أبوتريكة وآخرين في قوائم الإرهاب

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قررت محكمة النقض اليوم الأربعاء رفع أولى جلسات طعن لاعب المنتخب والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، و1537 آخرين، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وجاء القرار عقب إثبات المحكمة في بداية الجلسة أسماء الطاعنين والمحامين الحاضرين عنهم تمهيدًا لبدء المرافعة.

وطلبت المحكمة من الدفاع اختيار بعض منهم للترافع  وذلك نظرًا لوجود أكثر من 100 محامٍ داخل الجلسة وعدم وجود أماكن للمحامين داخل قاعة المحكمة لكثرتهم.

وتنظر محكمة النقض،  الطعن المقدم من اللاعب محمد أبو تريكة و1537  آخرين من بينهم رجل الأعمال صفوان ثابت-رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة، والرئيس الأسبق محمد مرسى  والقيادى محمد البلتاجى و أشرف ثابت، وأبناء خيرت الشاطر ومرشد الجماعة الأسبق مهدى عاكف، علي  االقرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة  في يناير الماضي  بإدراجهم علي  قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عمر وعضوية المستشارين ناجي بدوى وأشرف فريج وياسر جميل وخالد أبو زيد ومحمد علي وعلي لبيب وبسكرتاريه ة حاتم عبد الفضيل ومصطفي محمود

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارا في 12 يناير الماضى بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإداراج 1538 شخص آخر على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015، وذلك فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا 2017.


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