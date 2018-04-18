  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:40 ص
بحث متقدم
أبوتريكة

مرافعة نارية لدفاع أبوتريكة في تهمة الإرهاب

نافعة لـ"السيسى": هذه فرصتك الأخيرة

تفاصيل خطيرة عن موقف الإخوان والسلطة من المصالحة

صلاح وكين

"كين" يرد على تصريحات "صلاح" حول هدفه

«أبوتريكة» يقرر عدم العودة لمصر

100 محامٍ للترافع عن أبوتريكة وآخرين في قوائم الإرهاب

الرئيس السيسى

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى محاولة اغتيال السيسي

تامر أمين

أمين يكشف سر غريب عن علاقة أبو تريكة بـ"مرسي"

عقيد أركان حرب، تامر الرفاعي

مقتل "أبو زقول" أمير التنظيم الإرهابى بسيناء

باسم التميمي

رسالة صوتية مؤلمة من والد عهد التميمي

الدولار يكسر حاجز الـ16 جنيها مجددا

تعرف على أعلى سعر للدولار في البنوك

حازم حسني

حازم حسني: 30 يونيه كان ضرورة تاريخية

"تحيا مصر" عن زيادة رواتب الوزراء: "تستفز المواطن"

الحياة السياسية

وأئل الشهاوي
وأئل الشهاوي

منار شديد

أخبار متعلقة
#

"خليل" ينتقد زيادة معاشت الوزراء

#

وزير شؤون مجلس النواب يكشف عن مرتبات الوزراء

#

تعليق صادم من "أديب" بشأن زيادة مرتبات الوزراء

#

هل تنهي محاولة اغتيال "الحمد الله" المصالحة الفلسطينية؟

الزواج

الحذاء

عزباء

الاخت

استنكر حزب "تحيا مصر"، في بيان عنه، القرار الذي أصدره مجلس النواب بشأن الموافقة على زيادة رواتب الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب.

وأكد الدكتور وائل الشهاوي، أمين عام الحزب، إن الحكومة لم تكتف برفض تنفيذ حكم القضاء الإداري بضم العلاوات إلى أصحاب المعاشات، بل طعنت عليه أمام محكمة غير مختصة وهي محكمة الأمور المستعجلة، والأكثر من ذلك زادت رواتب أعضاء الحكومة، ورئيس مجلس النواب ووكيليه ومنحتهم معاش من أموال أصحاب المعاشات.

وأضاف الشهاوي، أنه في الوقت الذي يعاني فيه الشعب معاناة شديدة بسبب سياسة الإصلاح الاقتصادي، الذي لا مفر منه، والذي ندرك أهميته، يوافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي جعلت الراتب الأساسي الشهري لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء مساويا للحد الأقصى للأجور، أي 42 ألف جنيه، قابلين للزيادة، بينما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة ووكيلي مجلس النواب والمحافظين راتبا شهريا أساسيا قدره 35 ألف جنيه شهريا، قابلين للزيادة، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه قابلين للزيادة، بخلاف البدلات ويتقاضون معاشا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب.

وطالب أمين عام "تحيا مصر" البرلمان والحكومة، بمراعاة مشاعر المواطنين وظروفهم الاقتصادية بخاصة وأننا مقبلين على بداية عام مالي تزيد معه الأسعار بعد خفض الدعم عن بعض السلع الإستراتيجية والعمل على عدم استفزاز المواطن بتلك القرارت غير المدروسة، وأنه الأولى الاهتمام بتدبير الموارد اللازمة لرفع رواتب ومعاشات المواطنين بدلا من التركيز على زيادة شريحة لا تحتاج لزيادة بأي شكل من الأشكال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "عربيتي عليها عفريت"
» لبس الأخت حذاء عليه غبار في المنام زواج للعزباء
» هل تريدين خسارة وزنك بسرعة.. جربي الطريقة الفرنسية
» شاروخان.. ضمن أغنى الممثلين بهذه الثروة
» تيتانيك تعود على "طاولة" مزاد
» ارتفاع جديد في أسعار الذهب
» بسمة وهبة: العين صابتني ورب العرش نجاني
» تفاصيل لقاء الزمالك وذئاب الجبل اليوم
» وفاة والدة الرئيس الأمريكي السابق
» لقاء ناري لـ"السعيد" مع "كابيون" الليلة
» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 35 درجة

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر