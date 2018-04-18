» لبس الأخت حذاء عليه غبار في المنام زواج للعزباء

18 أبريل 2018 - 10:33 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختي رأت أنها تلبس حذاء عليه غبار، وقالت إنها ستمسحه. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لبس الحذاء والمشي به قد يكون سفرًا في بر، وإن كانت أختك عزباء فقد يدل على الزوج، وكون عليه تراب وستمسحه فالزوج يحتاج إلى النصيحة والإرشاد ويكون لأختك عليه تأثير. ويدل الحذاء على الرجل الذى يهتم بأمور النساء والحذاء يدل أيضًا على الأخ، وقد يدل الحذاء وعليه التراب على الحصول على مال بعد مشقة. وقد يدل على بعض متاعب السفر. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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