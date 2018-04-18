من ينقذ الأطفال الأمريكيين من داعش؟

18 أبريل 2018 - 10:36 ص

سلطت شبكة "بي بي إس" الأمريكية، الضوء على الأمهات الأمريكيات، التي يجندن أطفالهن في تنظيم "داعش" الإرهابي، في سوريا وغيرها من الدول العربية، حيث تساءلت الشبكة إذ كان على الولايات المتحدة إنقاذ هؤلاء الأطفال باعتبارهم ضحايا، أو التخلي عنهم بحجة أنهم متطوعين في منظمة إرهابية؟

وأضافت الشبكة، في تقريرها، أن عندما يتعلق الأمر بالأطفال الأمريكيين الذين تم اقتيادهم إلى "داعش"، يبدو أن حقوق الأم تحظى بالاحترام الكامل بينما حقوق أطفالها الأمريكيين الأبرياء ليست كذلك، وفقًا لما ذكره موقع "ذا ديلي بيست" الأمريكي.

وسُلط الضوء مؤخرًا على حالة الأم الأمريكية، سامانثا الحساني، التي أخذت طفليها الأمريكيين إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية، كما لديها طفلان آخران من زوجها المغربي، الذي أصبح عضوًا في داعش.

وأوضحت الشبكة أن أولاد "سامانثا" الأكبر سنًا، يبلغان الآن 10 و5 سنوات، ويعتبرا من حاملي جوازات السفر الأمريكية، بينما الأصغر سناً مؤهلين للحصول على جوازات سفر أمريكية، بحكم ولادتهما لمواطنة أميركية.

وأشار التقرير إلى أن السؤال الذي يجب طرحه هنا، هل يستحق هؤلاء الأطفال أن تنقذهم الولايات المتحدة؟، لافتة إلى أن حالة الأم "سامانثا" ليست الوحيدة، حيث أفادت الأنباء بأن حوالي 45 امرأة أمريكية انضمت إلى تنظيم "داعش" في سوريا أو حاولت القيام بذلك، مع وصول ما لا يقل عن 12 طفلاً أمريكياً إلى المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم هناك.

لكن الأعداد قد تكون أعلى مع سفر الناس بأوراق مزيفة باستخدام أسماء وجنود مزيفين، فيعتقد الفرنسيون أن 300 إلى 400 طفل فرنسي يعيشون في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بينما في حالة المواطنين الألمان، يتم احتجاز ما لا يقل عن ستة أطفال مع أمهاتهم في المخيمات العراقية .

ونوه التقرير بأن في حالة الأطفال الأمريكيين، وعند تحقيق وزارة الخارجية أو السفارة الأمريكية التي تتعامل مع مثل هذه الحالات، حتى من قبل أفراد الأسرة المعنيين مثل الأجداد والأقارب المقربين، فإن الإجابة المثالية لديهم هي الاستشهاد بقانون الخصوصية.

ووفقًا لقراءة وزارة الخارجية الأمريكية لقانون الخصوصية، وسط مخاوف ومضاعفات بشأن التعامل مع أم في حضانة أطفالها، لا يمكن للمسئولين الحكوميين الأمريكيين مناقشة مثل هذه الحالات مع العمات أو الأجداد أو المدافعين عن العائلة الذين يعانون من الصدمات النفسية.

ولفتت الشبكة الأمريكية، أن أطفال "سامانثا" نجوا فقط من براثن داعش عندما أصبحت أمهم أرملة، فقد قُتل زوجها المغربي وهو يقاتل من أجل "الخلافة" التي أعلنها بنفسه، وتولى رجل آخر المسؤولية عنها وعائلتها، وأخيرًا، استطاع "سامانثا" الهروب مع أطفالها والنساء اليزيديات اللواتي يعشن إلى جانبها كعبيد جنس.

لكن بعد مغادرة تنظيم "داعش"، أصبح "سامانثا" وأولادها يقبعون الآن في معسكر ظاهري للاجئين،لكن أشبه بسجن في الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، وهنا تبرز الأسئلة الملحة حول كيفية استجابة حكومة الولايات المتحدة - أولاً - لاحتياجات هؤلاء الأطفال.

وفي هذا الصدد، علقت الشبكة، قائلة: إنه يجب التذكير بأن" الأطفال الصغار الذين تم اقتيادهم إلى داعش، أو المولودين هناك،يعتبروا أسرى - رهائن المجموعة التي انضم إليها آباؤهم، وليسوا متطوعين في منظمة إرهابية. والآباء الذين يعرضون أطفالهم لأهوال داعش ليسوا أفرادًا يجب أن يحتفظوا بأي حقوق" .

واختتمت الشبكة، تقريرها، أن داخل الولايات المتحدة، كانت خدمات حماية الطفل في كل ولاية تقوم منذ فترة طويلة بإبعاد هؤلاء الأطفال من والديهم المسيئين، لذا من المرجح أن يعتبر قضاة محكمة الأسرة أن بهذا قد خسر الوالدين كل حقوقهم، بعد إخضاع أطفالهم لمطالب داعش، كالمشاركة في التدريبات المتشددة، وقطع الرؤوس، والإعدام العلني والخضوع للضرب، وغسيل الأدمغة ، والتلقين على أنهم مفجرون انتحاريون.