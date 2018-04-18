أمين: قانون زيادة رواتب الوزراء قنن أوضاع خاطئة

18 أبريل 2018 - 10:42 ص

انتقد محمد أمين, الكاتب الصحفى، إقرار مجلس النواب لقانون زيادة رواتب الوزراء ومعاشاتهم ورئيس مجلس النواب ونواب الوزراء, مشيرًا إلى أن توقيت تعديل القانون لم يكن فى محله بالمرة على الرغم من أن الحكومة بررت ذلك بأن هذه الزيادة تلبية لاستحقاق دستورى وفق المادة 169 منه .

وأضاف أمين خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "كى تسير المراكب" قائلا: "هل المطلوب من الأطباء والمعلمين والمهندسين والصحفيين أن يذهبوا إلى مجلس النواب فى شارع قصر العينى، ليعرضوا مشكلتهم المستعصية؟.. وهل المطلوب من أصحاب المعاشات أن يتوجهوا إلى المجلس الموقر ليقولوا جاى؟.. ألم يستمع نواب البرلمان إلى صراخ النائب السابق البدرى فرغلى؟.. ألا يشعرون بآهات أصحاب المعاشات".

وتابع الكاتب الصحفى بأن القانون وفق ما صرح رئيس مجلس النواب جاء لتقنين أوضاع كانت غير صحيحة فى صرف رواتب هؤلاء المسئولين وقال: "الغريب أن يقول الدكتور عبد العال إن القانون جاء لتقنين وضع قائم، فكيف حدث هذا أصلاً فى غيبة البرلمان؟.. كيف استطاعت الحكومة أن تلتف على القانون والبرلمان يعلم بذلك، فى حين لم نسمع عن طلب إحاطة أو استجواب؟.. فكل الأدوات البرلمانية تعطلت فى وجود مجلس عبد العال.. فليس هناك استجواب واحد للأسف.. وأصبح مجرد مجلس لتقنين الأوضاع الخاطئة".