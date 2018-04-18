اليوم.. إعادة محاكمة 19 متهمًا فى أحداث عنف ملوى

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 تستأنف اليوم الأربعاء المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 19 متهمًا متورطين فى أحداث عنف بمحافظة المنيا إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة . 

 وقال مصدر قضائى، إن المحكمة سوف تواصل الاستماع إلى بعض أقوال الشهود ومرافعة الدفاع عن المتهمين فى 3 قضايا  تتعلق بأعمال عنف وشغب وقعت بمركز ملوى على أثرها تم تخريب واقتحام قسم شرطة ملوى ومجلس المدينة والمحكمة والذين صدرت بحقهم أحكامًا بالسجن المؤبد غيابيًا قبل أن يتم القبض عليهم  وتعاد إجراءات محاكمتهم بعدة تهم من بينها التحريض على العنف وتخريب منشآت عامة والانتماء إلى جماعة الإخوان  المحظورة.

 

 

      

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