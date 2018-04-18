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طلاب كلية الآداب بجامعة الإسكندرية يؤدون الامتحان على الأرض

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أبرز الإعلامي وائل الإبراشي  خلال  تقديمه  برنامج "العاشرة مساء "، المذاع  عبر فضائية  "دريم"، مجموعة من الصور لطلاب  كلية الآداب في جامعة الإسكندرية  يؤدون  الامتحانات  وهم جالسون علي الأرض .

وعلق "الإبراشي"، على هذه الصور قائلا: "أنا اندهشت أن يكون هذه صور لجنة الامتحان".

 ومن جانبه أكدت إحدي الطالبات  أن السبب في لك عدم وجود "ديسكات" تكفي للجميع، ونظرا لأن العدد كبير يضطرون للجلوس على الأرض، موضحة أن هذا يقلل التركيز.

وفي هذة السياق قالت  الدكتورة غادة موسى، إنها كانت متغيبة نتيجة وفاة والدتها، ولا تعلم شيئا عن هذا المشهد، مؤكدا أنها سيتم  التحقيق فيه، وتوفير "الديسكات" اللازمة.


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