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"فيفا" يطرح المرحلة الأخيرة من تذاكر مونديال روسيا

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يبدأ اليوم الأربعاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تمام الساعة 12 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو طرح المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر نهائيات مونديال كأس العالم بروسيا 2018.

جاء ذلك بعد أن أعلن "فيفا" النتائج الأولية لبيع التذاكر قبل بدء المرحلة النهائية من عملية البيع، حيث تم بيع نحو 1.7 مليون تذكرة، الجزء الأكبر كان من نصيب الروس بنحو 796875 تذكرة.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية بـ80161 بطاقة، والبرازيل 65863 بطاقة، ومن ثم كولومبيا 60199 بطاقة، وألمانيا 55136 بطاقة.

وحصلت المكسيك على 51736 بطاقة، والأرجنتين 44882 بطاقة، وبيرو 38544 بطاقة، والصين 36841 بطاقة، وأستراليا 34628 بطاقة، وإنجلترا 30711 بطاقة.

 


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