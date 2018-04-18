» الحوت الأزرق ينهى حياة تلميذ بالمنيا

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قبلي وبحري

مديرية امن المنيا
مديرية امن المنيا

جمال زكى

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انتحار

طالب

محافظة المنيا

الحوت

مركز ديرمواس

 أقدم طالب بالمرحلة الابتدائية  بمركز ديرمواس على التخلص من حياته بالانتحار شنقًا داخل غرفة منزله وتم نقل الجثة إلى مستشفى ديرمواس العام.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير  أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من اللواء منتصر عويضه مدير مباحث المديريه بالعثور على طفل يدعى مصطفي .ا  12   سنة تلميذ بالصف السادس الابتدائى جثه هامدة داخل غرفته.

وعلي الفور انتقل المقدم عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائى  لقطاع جنوب  والرائد  محمد الدروي رئيس مباحث مركز ديرمواس  والنقيب علاء البرادعي معاون المباحث لفحص البلاغ حيث تبين أن التلميذ أنهى حياته منتحرًا مستخدمًا شريط من القماش، وبسؤال والدته أكدت أن نجلها يمارس الألعاب العنيفة كالملاكمة علي سبيل اللعب ( الحوت  الازرق ) وأنها فوجئت به جثه هامده ولم تتهم احد بارتكاب الحادث وتم نقل الجثة الى مستشفى ديرمواس العام وتحرر محضر باىواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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