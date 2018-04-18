مؤشرات البورصة ترتفع جماعيا اليوم

محمد الخرو
شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في مستهل تعاملات اليوم.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.34%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.11%.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11%.
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، صعد ليغلق عند مستوى 17,802 نقطة، متوقعة أن يواصل المؤشر الصعود مستهدفا مستوى 18,000 نقطة.
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