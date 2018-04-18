تفاصيل خطيرة عن موقف الإخوان والسلطة من المصالحة

18 أبريل 2018 - 10:59 ص

قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين شعار خادع تم ابتذاله".

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "الجماعة لا تريد مصالحة لأن السياسات الاستبعادية للنظام تخدمها على المدى الطويل, ولا النظام يريد مصالحة لأنه يحتاج إلى فزاعة تبرر تجاوزاته".

وتابع "نافعة" في تدوينته: "مطلوب مصالحة مجتمعية تعزل التطرف وتحاصر الاستبداد, لكن لن يقدر عليها سوى مجتمع مدني واع فمتى نفيق؟".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة نافعة حيث قال مغرد: "من قال لك إن الإخوان لا يسعون للمصالحة هل كنت وسيطًا وسمعت هذا الكلام هل زرت المساجين في سجونهم ام هل لم تجد إلا أبواب الإخوان لتطرقها أم قرأت هذا في كتب العلوم السياسية".

وفي نفس السياق علق محمد طه، قائلًا: "وماذا عن تشرذم القوى المدنية وخلافاتها (عادة شخصية)؟ لا أريد ذكر أسماء ولكن هل حقا هناك رغبة لتجاوز الأنا للتخلص من الوضع الراهن حتى يتم المساس بسلامة وأمن إحدى هذه الشخصيات فلا"، وأضاف أخر: "أخشي أن نفيق على كارثة".