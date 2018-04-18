جودة يستنكر موقف إثيوبيا من تمسكنا باتفاقية 59

18 أبريل 2018 - 11:07 ص

قال سليمان جودة الكاتب الصحفى إن الاجتماع الذى حدث فى الخرطوم بداية الشهر الجارى وحضره وزراء الخارجية وروؤساء المخابرات فى الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان خرج فى النهاية وفق ما صرح به السفير إبراهيم الغندور وزير الخارجية السودانى إلى طريق مسدود لذلك دعت القاهرة إلى اجتماع الغد من أجل إنجاح المفاوضات حول الحفاظ على الحق فى مياه النيل للدول الثلاث.

وأضاف جودة خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "جليد فى الخرطوم" قائلا: "بين الجولتين، خرج المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ليكشف قبل أيام عن الأسباب التى أدت إلى عدم نجاح مفاوضات العاصمة السودانية!.. والغريب أنه وضع المسؤولية عن عدم نجاحها على مصر، فقال إنها طرحت فى أثناء الاجتماعات اتفاقية 1959 التى جرى توقيعها بينها وبين السودان على أن نصيبنا من ماء النيل هو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وأن نصيب السودان 18.5 مليار فى كل سنة أيضاً".

وتابع قائلا: "الأغرب أن متحدث خارجية إثيوبيا رأى فى تمسكنا بالاتفاقية عدم تعاون من جانبنا فى التفاوض، بل عدم جدية أيضاً!.. وهى نبرة غريبة فى الكلام ردت عليها الخارجية المصرية فقالت ما معناه إن عدم التعاون أو عدم الجدية اتهامات غير صحيحة ".