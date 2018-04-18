  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:30 م
بحث متقدم
مشاري

مشارى راشد لـ"الإخوان":"مرجعيتكم مدرس ابتدائى"

صورة الخبر

علاقة "حماس" بمصر على "صفيح ساخن"

مرسي عنان

يتهمونى بأننى "بعت" عنان ويسألونى عن قرار عزل مرسى

صورة من الفيديو

الصور الأولى للإرهابى "أبو زقول" بعد تصفيته

محمد أبوتريكة

ماذا قال فتحى سرور عن إدراج أبوتريكة بـ"الإرهاب"؟

صلاح وكين

"كين" يرد على تصريحات "صلاح" حول هدفه

أبوتريكة

مرافعة نارية لدفاع أبوتريكة في تهمة الإرهاب

تامر أمين

أمين يكشف سر غريب عن علاقة أبو تريكة بـ"مرسي"

نافعة لـ"السيسى": هذه فرصتك الأخيرة

تفاصيل خطيرة عن موقف الإخوان والسلطة من المصالحة

الرئيس السيسى

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى محاولة اغتيال السيسي

جودة يستنكر موقف إثيوبيا من تمسكنا باتفاقية 59

الحياة السياسية

سليمان جودة: "المال السياسي" سيحكم البرلمان بدلاً من القيم والمبادئ
جودة

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أديب: موقف "أردوغان" صعب فهمه

#

إثيوبيا تتهم مصر بالتسبب في إفشال مفاوضات سد النهضة

#

قطر وتركيا تريدان المصالحة.. والإخوان العائق

#

59 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

مصر

السودان

سد النهضة

سليمان جودة

قال سليمان جودة الكاتب الصحفى إن الاجتماع الذى حدث فى الخرطوم بداية الشهر الجارى  وحضره وزراء  الخارجية  وروؤساء  المخابرات  فى الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان خرج فى النهاية وفق ما صرح به السفير إبراهيم الغندور  وزير الخارجية  السودانى إلى طريق مسدود  لذلك دعت القاهرة إلى اجتماع  الغد من أجل إنجاح المفاوضات حول الحفاظ على  الحق فى مياه النيل  للدول الثلاث.

وأضاف جودة خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "جليد فى الخرطوم" قائلا: "بين الجولتين، خرج المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ليكشف قبل أيام عن الأسباب التى أدت إلى عدم نجاح مفاوضات العاصمة السودانية!.. والغريب أنه وضع المسؤولية عن عدم نجاحها على مصر، فقال إنها طرحت فى أثناء الاجتماعات اتفاقية 1959 التى جرى توقيعها بينها وبين السودان على أن نصيبنا من ماء النيل هو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وأن نصيب السودان 18.5 مليار فى كل سنة أيضاً".

وتابع قائلا: "الأغرب أن متحدث خارجية إثيوبيا رأى فى تمسكنا بالاتفاقية عدم تعاون من جانبنا فى التفاوض، بل عدم جدية أيضاً!.. وهى نبرة غريبة فى الكلام ردت عليها الخارجية المصرية  فقالت ما معناه إن عدم التعاون أو عدم الجدية اتهامات غير صحيحة  ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على أضرار العيش السن
» أمران يرجحان كفة "صلاح" لحصد الكرة الذهبية
» تشكيل الزمالك أمام ذئاب الجبل اليوم
» 2 يوليو.. الحكم فى طعن أبو تريكة في قوائم الإرهاب
» رسميا.. "صلاح" أول التشكيلة المثالية بـ"البريميرليج"
» خلافات حادة بين نوال الزغبي وابنتها.. والأخيرة تحذفها من "إنستجرام"
» شاهد.. تشويه طالب ثانوي لوجه طفل ابتدائي
» الحوت الأزرق ينهى حياة تلميذ بالمنيا
» رسالة خطيرة من ترامب إلى روسيا
» وفاة والدة جورج بوش عن عمر 92 عاما
» "عربيتي عليها عفريت"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر