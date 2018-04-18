شاهد.. تشويه طالب ثانوي لوجه طفل ابتدائي

18 أبريل 2018 - 11:11 ص

روي طفل يدعى صهيب محمد في المرحلة الابتدائية بمحافظة الفيوم، تفاصيل تشويه وجهه من قبل طالب ثانوي.

وقال "محمد" خلال لقائه بكاميرا برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، إنه نشبت مشاجرة بين اثنين من زملائه في الفصل، فحضر ولي أمر كلا الطالبين فطلبت المعلمة منه أن يشهد على الواقعة.

وأضاف "محمد"، أنه بعد يومين من هذا الأمر جاء شقيق أحد الطالبين واعتدى عليه بآلة حادة في وجهه، قائلا: "قالي أنت فاكرني قولتله لا، قالي أنا هفكرك بيا طول العمر".

وانهار " محمد" من البكاء مؤكدا أن وجهه تشوه ولن يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعي وسط أصدقائه مرة أخرى.

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