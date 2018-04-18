الاتحاد العربي للكرة يعفي الأهلي من تمهيدي البطولة العربية

18 أبريل 2018 - 11:18 ص

أصدر مسئولو الاتحاد العربى لكرة القدم قرارا بإعفاء قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك من الدور التمهيدى الأول للبطولة العربية.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة فى أغسطس المقبل على أن يتم إشراك الإسماعيلى والمصري والاتحاد السكندري في هذا الدور.

كان الاتحاد العربى قد اختار 5 فرق من مصر للمشاركة فى البطولة العربية بناء على توصية من هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة و عضو الاتحاد العربى لكرة القدم ، على أن يتم إجراء القرعة يوم 23 إبريل الجارى بحضور أبو ريدة و عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

تقام البطولة العربية للموسم الحالى 2017 – 2018 بنظام الذهاب والعودة وخروج المهزوم، وتم رصد مبلغ 5 ملايين دولار للفائز بالبطولة