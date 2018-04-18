"العميد" يمنع محمد حمدي من الانتقال للأهلي

18 أبريل 2018 - 11:22 ص

أعلن العميد حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي رفضه بشكل رسمي انتقال اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال العميد: "أرفض رحيل كل لاعبي المصرى وليس محمد حمدى فقط للحفاظ على هيكل الفريق الذى ينافس ببطولة الكونفدرالية "

وكان سمير حلبية رئيس النادى المصرى قد أعلن فى تصريحات تليفزيونية موافقة ناديه على انتقال محمد حمدى للأهلى بعد تلقيه موافقة من العميد على رحيل اللاعب.

وتأهل المصري مساء يوم أمس الثلاثاء إلى دور المجموعات بالكونفدرالية بالفوز على مونانا الجابوني بثلاثية مقابل هدفين بإجمالي مباراتي دور الـ 32 مكرر من البطولة.