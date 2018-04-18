مرافعة نارية لدفاع أبوتريكة في تهمة الإرهاب

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أبوتريكة
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محاكمة

ابوتريكة

محمد أبوتريكة

محاكمة ابوترييكة

أكد محمد عثمان محامي اللاعب محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى خلال مرافعته امام جلسة محكمة النقض لنظر طعن اللاعب وعدد من المدرجين على قائمة الشخصيات الإرهابية أن القرار المطعون فيه قد خلا من أسبابه، ولم تبين المحكمة مصدر أسباب قرارها الطعين ، مخالفة القانون والدستور والاتفاقيات الدولية حيث أنه لا بد أن يتم محاكمة أي مواطن أمام محكمة عادلة ومنجزة ويكون القرار مستندًا إلى وقائع وقرائن وأدلة، وأن القرار الصادر بشأن ابو تريكة قد خلت المستندات المقدمة للمحكمة من ثمة اي دليل او مستند او تحقيق قضائي مع اللاعب وفقًا لما نص اليه القانون رقم 8 لسنة 2015.

وأضاف محامى أبوتريكة أن القرار الصادر بحق اللاعب قد استند علي تحريات الأمن الوطني فقط وانه من المعدوم أن التحريات لا ترقي إلى مستوي الدليل وأنها رأي لمجريها، ولا بد من أن يعززها أدلة أخري سواء مستندات اوتحقيقات ، بالإضافة الي ان المحكمة التي اصدرت القرار لم تقم بفحص الاوراق وتمحيصها حيث ورد 4 اسماء مرتين مكررين بذات الرقم القومي والمهنة وتاريخ الميلاد والعنوان ، مما يؤكد الي عدم فحصها للأوراق ومطالعتها بل سايرت النيابة العامة في طلبها .

وأن قرار الادراك صدر بصورة اقرب الي التمرير منه الي خصومة قضائية حقيقية يتناضل فيها الخصوم ويتمكن المعروض ضده من الدفاع عن نفسه ودرء الاتهام

فقد تقدمت النيابة العامة تقدمت بطلب الادراج في اليوم قبل الاخير لأنتهاء عمل الدائرة ولم يتاح للمحكمة مصدرة القرار الاطلاع والوقوف على امر اكثر من 1500 شخص في دقائق معدودة

وأكد عثمان أن القرار الطعين قضي بعقوبات لما يعرفها المشرع الجنائي من قبل، وخلو جميع الاوراق المقدمة من النائب العام للمحكمة مصدرة القرار من اسم الطاعن محمد أبوتريكة إلا كشف بالأسماء فلم تقدم اي مستند يمس اللاعب ، مما يوصم القرار بمخالفة صحيح القانون .

وأضاف عثمان ان المحكمة التي أصدرت القرار لم تبين في قرارها فحوي المستندات والتحقيقات المؤيدة لها، مطالب بالغاء القرار بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من اثار والغاءه واعتباره كأن لم يكن مع رفع اسم ابوتريكة من قوائم الارهابيين والزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية .


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