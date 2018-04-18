المنيا تستعد لزراعة محصول القطن

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محافظة المنيا

مديرية الزراعة

محصول القطن

 تستعد محافظة المنيا  لزراعة محصول القطن  بقرى ومراكز المحافظة  وقال المهندس عبد العاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أن إجمالي المساحة المنزرعة حتى الآن من محصول الذهب الأبيض "القطن" داخل محافظة المنيا قد وصلت إلى 1274 فدانا من صنف جيزة 95 لموسم 2018 / 2019 م، موزعة  على النحو التالى: مركز العدوة منزرع به 52 فدانا، مركز مغاغة منزرع به 70 فدانا، مركز بني مزار منزرع به 540 فدانا، مركز مطاي منزرع به 232 فدانا، مركز سمالوط منزرع 39 فدانا، مركز ومدينة المنيا لا توجد بهما مساحات منزرعة به  مركز أبو قرقاص منزرع به 49 فدانا، ومركز ملوي هيئات منزرع به  13 فدانا، مركز ديرمواس منزرع به 52 فدانا، إصلاح زراعي منزرع به 225 فدانا.

وأكد المهندس عبد العاطي صديق ، على أن المساحة التي كانت المستهدفة زراعتها من قطن جيزة 95 في بعض مراكز المحافظة قد فاقت كل التوقعات ولا تزال الزيادة تتوالي كل يوم حسب التقارير الميدانية الواردة من الجمعيات التعاونية الزراعية داخل قرى المحافظة، حيث إن مركز بني مزار كان مستهدف أن ينزرع به 100 فدان بمحصول القطن وقد وصل حتى الآن إلى 540 فدانا ومركز مطاي كان مستهدف أن ينزرع به 120 فدانا بمحصول القطن وقد وصل حتى الآن إلى 232 فدان ، ومركز ملوي هيئات كان مستهدف أن ينزرع به 4 أفدنة بمحصول القطن وقد وصل حتى الآن إلى 13 فدانا، وإصلاح زراعي كان مستهدف أن ينزرع به إلى 18 فدانا بمحصول القطن وقد وصل حتى الآن إلى 225 فدانا.

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