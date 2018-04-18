عماد حسين: سوريا وشعبها صارا على مائدة اللئام

18 أبريل 2018 - 11:40 ص

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفى، إن الوضع فى الأراضى السورية لا يثير الاندهاش وذلك بعد أن ترك كل الأشرار يلعبون عليها فبعض الحكومات العربية خصوصا الخليجية، دعمت المنظمات المتطرفة مثل داعش والنصرة وقبلهما الجيش الحر لإسقاط بشار الأسد بكل الطرق، وحكومات أخرى التزمت الحياد مثل بلدان المغرب العربى، فى حين أن حكومات مثل العراق دعمت الحكومة السورية ومعها حزب الله اللبنانى.

وأضاف حسين خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "المندهشون العرب" إن التدخل الأجنبى فى سوريا اتخذ أشكالا عدة وتداخلات عميقة وقال: "تركيا دخلت على الخط ودعمت المعارضة بكل أنواعها، وصارت أراضيها معبرًا لكل المتطرفين فى العالم إلى سوريا ومنها للعراق وفى المقابل تدخلت إيران بكل قوتها لمساندة الأسد والموقف المصرى ظل محافظا على مسافة من كل الأطراف منذ اندلاع المظاهرات حتى وصول الإخوان للحكم. ونتذكر جميعًا أن الإخوان ومحمد مرسى جمعوا بعض رموز التطرف فى استاد القاهرة، لحشد وتعبئة المصريين للسفر إلى سوريا للقتال لكن بعد ثورة 30 يونية 2013، عاد الموقف المصرى أكثرا إتزانًا وبالنسبة لروسيا تدخلت عسكريًا عام 2015 وتمكنت ليس فقط من إنقاذ الأسد من السقوط، ولكن لتوجيه ضربة قوية للمتطرفين كما أن المتغير الذى حدث هو المفاجأة الأمريكية قبل اسبوعين حينما قال ترامب إنه سينسحب من سوريا، ثم عاد وقرر أنه يمكن الاستمرار إذا دفعت السعودية الفاتورة.

وتابع قائلا: " سوريا وشعبها صارت على مائدة اللئام منذ سنوات وبالتالى فلو أمعن المندهشون فى تأمل المأساة السورية، فسوف يتوقفون عن الاندهاش، وربما وقتها سيدركون أن مواقف بعض الحكومات العربية كانت سببًا فى وصول الأزمة إلى ما وصلت إليه ".