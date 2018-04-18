تعليق ناري لـ"إعلامية" على ظهور مذيعتي "بي بي سي" عاريتين

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إكسترا نيوز

أسماء مصطفى

هاجمت الإعلامية أسماء مصطفى، ظهور مذيعتين بلا ملابس خلال برنامج إذاعي على إحدى قنوات هيئة الإذاعة البريطانية "بس بي سي"، قائلة: "القناة قررت أن تزود معدلات المشاهدات بطريقة مختلفة".

 وأضافت  "مصطفى" خلال برنامجها "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، "في مذيعتين في هيئة الإذاعة البريطانية قررا يسجلان برنامجهما عرايا بدون ملابسهما بإدعاء تجربة أن الناس لما تتجرد من ملابسها هتبقى صريحة أكتر".

وتابعت: "أنت ممكن تعمل كدة في بيتك تعمل كدة في مكان منعزل أنت حر، لكن تعمل كدة في برنامج خاص بمحطة إذاعية كبيرة لا يجوز، المستمع ينتظر منك تناقش قضايا وأفكار مش مستني منك تقلع هدومك".

 

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