ماذا قال فتحى سرور عن إدراج أبوتريكة بـ"الإرهاب"؟

18 أبريل 2018 - 11:46 ص

قال الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، فى طعن اللاعب محمد أبو تريكة و1537 آخرين علي قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، إن سلطة محكمة النقض فقط قبول الطعن أو رفضه وليس لها الحق في إعادته لمحكمة الإعادة وإنما نحن أمام أجراءات الطعن فقط.

وأضاف أن قرار الإدراج حكمًا وليس أمر جنائيًا، وتصبح هناك محاكمة عادية وسواء كان المشرع يقصد قرار أو حكم فهو حكم لذلك فان قرار النائب العام يجب أن يكون معلن كما أنه يجب أن يمثل جميع الاشخاص للمحاكمة لأنه لا حكم بدون خصومه .

ولفت سرور فى مرافعته أن القرارات الصادرة بالإدراج لم تبين التحقيقات ولا مضموناتها، وإذا كنا نسمي ذلك بتدابير احترازية فإن التدابير الاحترازية تكون مبينة على وقائع فأين تلك الوقائع وبذلك فات القرار صدر بدون تحقيقات أو أسباب تبين أسباب التحقيقات لذلك فإنها قرارات باطلة.

وطالب سرور بإلغاء قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية وعدم إعادة القضية مرة ثانية للجنايات

كما ترافع د. محمد سليم العوا وطالب بقبول الطعن وإلغاء الحكم لأن ليس من سلطة محكمة النقض الإعادة طبقا للقانون الذي يحاكم المتهمون بمقتضاه إن تعيد القضية للجنايات مرة أخرى .