» رسميا.. "صلاح" أول التشكيلة المثالية بـ"البريميرليج"

18 أبريل 2018 - 11:57 ص

اختارت رابطة اللاعبين المحترفين اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن التشكيلة المثالية للنسخة الحالية من مسابة الدوري الانجليزي.

وقالت الصفحة الرسمية لرابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، التشكيلة المثالية لمسابقة الدورى الإنجليزى هذا الموسم، والتى شهدت تواجد اللاعب المصرى محمد صلاح.

محمد صلاح هو اللاعب الوحيد من نادى ليفربول الذى تواجد فى التشكيلة المثالية لمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، السبت الماضى، قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا لعام 2018.

وضمت القائمة 6 لاعبين هم، محمد صلاح نجم ليفربول، وهارى كين لاعب توتنهام، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثى مانشستر سيتى، كيفين دى بروين ودافيد سيلفا وليروى سانى.

وسجل محمد صلاح هدفاً فى فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى بملعب "آنفيلد"، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 30 فى صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى، بينما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على صعيد دوريات أوروبا هذا الموسم "الحذاء الذهبي" برصيد 30 هدفاً متفوقاً على ليونيل ميسى نجم برشلونة صاحب الـ 29 هدفاً.

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