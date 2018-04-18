» خلافات حادة بين نوال الزغبي وابنتها.. والأخيرة تحذفها من "إنستجرام"

18 أبريل 2018 - 11:57 ص

قامت "تيا" ابنة الفنانة اللبنانية الشهرية نوال الزغبي بحذفها من موقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ"إنستجرام"، بسبب وجود خلافات كبيرة بينهما، وفضلاً عن ذلك انتقال تيا للعيش مع والده أيلي ديب.

وكانت "تيا" الابنة الكبرى لنوال تضامنت مع والدها بشأن إقامة مؤتمر صحفي حال قيام نوال بذكر تفاصيل تخص حياتهم الشخصية في أي برنامج تليفزيوني أو حوار صحفي.

وكان "إيلي ديب" الزوج السابق لنوال كتب بحسابه الرسمي: "اليوم المغنية عندها مقابلة تليفزيونية بتمنى ما تجيب سيرة حياتنا الشخصية سواء بالمباشر أو غير مباشر يعني تنسى انو انا وبنتي تيا موجودين على هالكوكب، وإلا هالمرة مؤتمر صحفي انا وبنتي تيا بالإضافة لحلقة تليفزيونية مع أحد كبار الإعلاميين يلي صرت معتذر منو اكتر من عشر مرات ... وبالوثائق متل العادة".

وأضاف: "وطبعا" كلكن بتتذكروا حلقتي مع زافين على تلفزيون المستقبل سنة 2009 كيف قلبت كل المقاييس، ميشان هيك وبكل محبة (ما بقا تسمحي لحدا يفتح معك موضوع حياتنا الشخصية يلي هي مش ملكك وحدك، هيدي كمان ملكي وملك بنتي) وقد أعذر من أنذر.