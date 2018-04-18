  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:29 م
بحث متقدم
مشاري

مشارى راشد لـ"الإخوان":"مرجعيتكم مدرس ابتدائى"

صورة الخبر

علاقة "حماس" بمصر على "صفيح ساخن"

مرسي عنان

يتهمونى بأننى "بعت" عنان ويسألونى عن قرار عزل مرسى

صورة من الفيديو

الصور الأولى للإرهابى "أبو زقول" بعد تصفيته

محمد أبوتريكة

ماذا قال فتحى سرور عن إدراج أبوتريكة بـ"الإرهاب"؟

صلاح وكين

"كين" يرد على تصريحات "صلاح" حول هدفه

أبوتريكة

مرافعة نارية لدفاع أبوتريكة في تهمة الإرهاب

تامر أمين

أمين يكشف سر غريب عن علاقة أبو تريكة بـ"مرسي"

نافعة لـ"السيسى": هذه فرصتك الأخيرة

تفاصيل خطيرة عن موقف الإخوان والسلطة من المصالحة

الرئيس السيسى

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى محاولة اغتيال السيسي

بالصور..

وقفة احتجاجية لأهالى طوخ الخيل اعتراضًا على تلوث المياه

قبلي وبحري

وقفة احتجاجية بالمنيا
وقفة احتجاجية بالمنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

فوائد مدهشة للمياه المعدنية

#

وقفة احتجاجية لصيادي الغردقة لقطع أرزاقهم

#

وقفة احتجاجية للصيادين بالغردقة لـ«قطع أرزاقهم»

#

بالفيديو.. الهتافات ضد قرار ترامب تسيطر على جامعة عين شمس

جثة

على

العثور

عامل

كشف

 نظم العشرات من أهالى قرية طوخ الخيل بمركز المنيا  اليوم الأربعاء  وقفة احتجاجية أمام مقر الوحدة المحلية  اعتراضًا على  تلوث مياه الشرب بالقرية منذ  أكثر من عام ونصف  وقيام الشركة المنفذه بتوصيل مواسير  من الصهرج القديم والمغلق  بقرار من هيئة مياه الشرب ومديرية الصحة

 قال محمود حسنى  صالح أحد أبناء القرية إن  شركة مياه الشرب  امتنعت عن توصيل مياه الشرب النقية  من خلال سيارات  الشركة للمواطنين  وقيام الشركة المنفذة لخطوط المياه بتركسب مواسير  قديمة ومنتهية الصلاحية ومليئة بالصداء الذى ساعد على تفشى الأمراض وإصابة الأطفال وكبار السن  بحالات تسمم  خلال الفترة الماضية.

 وأشار محمود خلال الوقفة  الاحتجاجية إلى أنهم تجمعوا اليوم  مطالبين محافظ المنيا اللواء عصام البديوى بسرعة  التدخل ووقف تركيب مواسير المياه القديمة  وتوصيل المياه  من مرشح القرية الجديد ومنع  استخدام مياه الصهريج القديم  والمغلق  منذ أكثر من عام ونصف.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على أضرار العيش السن
» أمران يرجحان كفة "صلاح" لحصد الكرة الذهبية
» تشكيل الزمالك أمام ذئاب الجبل اليوم
» 2 يوليو.. الحكم فى طعن أبو تريكة في قوائم الإرهاب
» رسميا.. "صلاح" أول التشكيلة المثالية بـ"البريميرليج"
» خلافات حادة بين نوال الزغبي وابنتها.. والأخيرة تحذفها من "إنستجرام"
» شاهد.. تشويه طالب ثانوي لوجه طفل ابتدائي
» الحوت الأزرق ينهى حياة تلميذ بالمنيا
» رسالة خطيرة من ترامب إلى روسيا
» وفاة والدة جورج بوش عن عمر 92 عاما
» "عربيتي عليها عفريت"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر