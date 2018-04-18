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أبو شقة: اختفاء طوابير العيش سببه إنجازات 30 يونيو

الحياة السياسية

بهاء الدين أبو شقة رئيسًا للهيئة البرلمانية للوفد
أبو شقة

حنان حمدتو

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أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب  بالإصلاحات التى  حدثت فى منظومة الخبز مؤكدا أنها ضمن الإنجازات التى تحققت بعد ثورة 30 يونيو إلى جانب الإصلاح فى فبعد الملف الأمنى  وحفر القناة الجديدة.

وأضاف أبو شقة خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "لا أزمة  فى الرغيف"  أن  من الإنجازات الأكثر فاعلية هى اختفاء طوابير الخبز التى كانت داءً عضالاً يصيب بالأذى النفسي،  ونذكر على مدار عقود طويلة من الزمن  أن تلك  الطوابير كانت تشهد معارك شديدة راح ضحيتها مواطنون كانت أمنيتهم فى الحياة هى الحصول على الرغيف.

وتابع رئيس حزب الوفد قائلا: "منظومة الخبز الجديدة التى تم تطبيقها قضت على نسبة كبيرة من سرقة الدعم فى الدقيق، وكانت المخابز تقوم ببيعه فى السوق السوداء والأجمل فى منظومة الخبز الجديدة أنها تتم بالكروت الذكية وتم تعميمها على كل محافظات الجمهورية، وكان من نتائجها الفورية حصول المواطن على الرغيف فى سهولة ويسر، والذين لا يستحقون الدعم وجدوا الرغيف أيضاً بدون معاناة ".


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