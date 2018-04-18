الإيقاع بـ12موظفًا بالقابضة للطيران والجمارك متهمين بالرشوة

18 أبريل 2018 - 12:30 م

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على شبكة موظفين بالقابضة للطيران والجمارك متهمين بالرشوة.



وهم (س.ع) ‏مدير إدارة التكاليف بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والسيدة (س.س.ج) مسئولة إدخال البيانات بذات الشركة، و(ا.ع) كبير ضيافة جوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، و(م.ح) و(ر.م) رئيس قسم تفتيش الركاب ومأمور الجمرك بمطار القاهرة الدولى.

تم إلقاء القبض على المتهمين سالفى الذكر، لاتهامهم باستغلال مواقعهم وسلطاتهم الوظيفية بالحصول على الرشاوى من بعض أصحاب شركات توزيع الأدوية ومن بعض أصحاب الصيدليات الخاصة، مقابل تهريب أدوية وعقاقير طبية محظور استيرادها، حيث ألقى القبض على عدد 12 متهما من المتورطين فى تلك الوقائع، كما تم ضبط ثلاثة حقائب خاصة بالمتهمين حال تهريبها من الدائرة الجمركية وبداخلهماكميات من عقاقير الأورام ومكافحة الفيروسات الكبدية قادمة من إحدى دول شرق أسيا، وغير المصرح باستيرادها، وبلغت قيمتها نحو 2 مليون جنيه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.