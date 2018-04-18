  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:28 م
بحث متقدم
مشاري

مشارى راشد لـ"الإخوان":"مرجعيتكم مدرس ابتدائى"

صورة الخبر

علاقة "حماس" بمصر على "صفيح ساخن"

مرسي عنان

يتهمونى بأننى "بعت" عنان ويسألونى عن قرار عزل مرسى

صورة من الفيديو

الصور الأولى للإرهابى "أبو زقول" بعد تصفيته

محمد أبوتريكة

ماذا قال فتحى سرور عن إدراج أبوتريكة بـ"الإرهاب"؟

صلاح وكين

"كين" يرد على تصريحات "صلاح" حول هدفه

أبوتريكة

مرافعة نارية لدفاع أبوتريكة في تهمة الإرهاب

تامر أمين

أمين يكشف سر غريب عن علاقة أبو تريكة بـ"مرسي"

نافعة لـ"السيسى": هذه فرصتك الأخيرة

تفاصيل خطيرة عن موقف الإخوان والسلطة من المصالحة

الرئيس السيسى

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى محاولة اغتيال السيسي

تشكيل الزمالك أمام ذئاب الجبل اليوم

الرياضة

الزمالك
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

علاء نبيل مديرًا فنيًا للمقاولون العرب

#

التشكيل المتوقع للزمالك اليوم

#

تشكيل طنطا أمام الزمالك

#

نانابوكو وأشيمبونج يقودان الزمالك أمام شبابه

ماسبيرو

حسين زين

كافتيريات

قطاع الأمانة العامة

عودة العمل

قرر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك الاعتماد على محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمي خلال مواجهة اليوم أمام المقاولون العرب، والمقرر انطلاقها فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 لمسابقة الدوري.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك مكونا من: جنش فى حراسة المرمى وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز وطارق حامد ومحمود عبد العزيز ومعروف يوسف وأيمن حفنى ويوسف أوباما وباسم مرسى.

التقى الزمالك والمقاولون العرب في 69 مباراة بالدورى المصرى الممتاز، فاز الفارس الأبيض فى 46 مباراة، مقابل 7 انتصارات لذئاب الجبل، وحسم التعادل نتيجة 18 مباراة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على أضرار العيش السن
» أمران يرجحان كفة "صلاح" لحصد الكرة الذهبية
» تشكيل الزمالك أمام ذئاب الجبل اليوم
» 2 يوليو.. الحكم فى طعن أبو تريكة في قوائم الإرهاب
» رسميا.. "صلاح" أول التشكيلة المثالية بـ"البريميرليج"
» خلافات حادة بين نوال الزغبي وابنتها.. والأخيرة تحذفها من "إنستجرام"
» شاهد.. تشويه طالب ثانوي لوجه طفل ابتدائي
» الحوت الأزرق ينهى حياة تلميذ بالمنيا
» رسالة خطيرة من ترامب إلى روسيا
» وفاة والدة جورج بوش عن عمر 92 عاما
» "عربيتي عليها عفريت"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر