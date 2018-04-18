» تشكيل الزمالك أمام ذئاب الجبل اليوم

18 أبريل 2018 - 12:35 م

قرر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك الاعتماد على محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمي خلال مواجهة اليوم أمام المقاولون العرب، والمقرر انطلاقها فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 لمسابقة الدوري.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك مكونا من: جنش فى حراسة المرمى وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز وطارق حامد ومحمود عبد العزيز ومعروف يوسف وأيمن حفنى ويوسف أوباما وباسم مرسى.

التقى الزمالك والمقاولون العرب في 69 مباراة بالدورى المصرى الممتاز، فاز الفارس الأبيض فى 46 مباراة، مقابل 7 انتصارات لذئاب الجبل، وحسم التعادل نتيجة 18 مباراة.