  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:28 م
بحث متقدم
مشاري

مشارى راشد لـ"الإخوان":"مرجعيتكم مدرس ابتدائى"

صورة الخبر

علاقة "حماس" بمصر على "صفيح ساخن"

مرسي عنان

يتهمونى بأننى "بعت" عنان ويسألونى عن قرار عزل مرسى

صورة من الفيديو

الصور الأولى للإرهابى "أبو زقول" بعد تصفيته

محمد أبوتريكة

ماذا قال فتحى سرور عن إدراج أبوتريكة بـ"الإرهاب"؟

صلاح وكين

"كين" يرد على تصريحات "صلاح" حول هدفه

أبوتريكة

مرافعة نارية لدفاع أبوتريكة في تهمة الإرهاب

تامر أمين

أمين يكشف سر غريب عن علاقة أبو تريكة بـ"مرسي"

نافعة لـ"السيسى": هذه فرصتك الأخيرة

تفاصيل خطيرة عن موقف الإخوان والسلطة من المصالحة

الرئيس السيسى

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى محاولة اغتيال السيسي

حملة الكترونية لتقديم الجنود الاسرائيليون الى المحاكمة القضائية

الحياة السياسية

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

حملة إلكترونية للحد من ذبح الماشية وأكلها

#

محافظ المنيا يزور المطرانيات لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

#

نشطاء يجمعون توقيعات لإعادة الحراك ضد "ترامب"

#

حملة إيقاظ النائمين لـ«صلاة الفجر» تثير الجدل في غزة

إسرائيل

فلسطين

محاكمة

حملة الكترونية

دشن نشطاء حملة توقيعات إلكترونية من أجل الدفاع عن الأراضى الفلسطينية وضد قتل المواطنين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى مؤكدين  أنه يوجد أسلوب يتبعه جنود الاحتلال قبل قتل ضحاياهم وهو  توجيه الألفاظ الخارجة إلى الضحية ثم يسارعون بإطلاق النار عليه دون أي اعتبار أو حس إنساني.

 وجاء فى بيان الحملة الإلكترونية: "أطلق جنود الاحتلال النار على رجل بينما كان يصلي، كما قتلوا صحفياً يرتدي سترة كتب عليها بخط عريض كلمة صحافة "press "، بينما كان يصور طبيبًا وممرضة وطفلاً أثناء المظاهرة ورغم ذلك تدعلي إسرائيل بأن هذه التصرفات كانت دفاعًا عن دولة إسرائيل  فيجب تقديم كل من جنود قوات الاحتلال الذين يقومون بهذه الجرائم إلى العدالة، من أجل محاكمتهم ومحاسبتهم على هذه الجرائم . وسنتمكن خلال تلك المحاكمة من إظهار حقيقة الاحتلال للعالم بأسره، ونحن نروي قصة معاناة الفلسطينيين الطويلة".

وتابع البيان قائلا: "حكومة الاحتلال مغرورة بما فيه الكفاية لتصدق أنه لا أحد سيهتم بما يرتكبه جيشها من جرائم، لدرجة أن الجنود عمدوا إلى تصوير جريمتهم وتوثيق احتفالهم بارتكابها، لكنهم كانوا مخطئين ندعوكم إلى المشاركة في هذه الحملة وسنعرض أسماء كل الموقعين دعماً لغزة، أمام جميع وسائل الإعلام العالمية".

واليكم لينك الحملة الالكترونية..

https://secure.avaaz.org/campaign/ar/israel_shoots_to_kill_2/?blqPvlb&v=105384&cl=14326175875&_checksum=3a17c85f5f59d43c9bd26261cb0608a8f591ef38d7aa3f1aff01b4a0202f1106


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على أضرار العيش السن
» أمران يرجحان كفة "صلاح" لحصد الكرة الذهبية
» تشكيل الزمالك أمام ذئاب الجبل اليوم
» 2 يوليو.. الحكم فى طعن أبو تريكة في قوائم الإرهاب
» رسميا.. "صلاح" أول التشكيلة المثالية بـ"البريميرليج"
» خلافات حادة بين نوال الزغبي وابنتها.. والأخيرة تحذفها من "إنستجرام"
» شاهد.. تشويه طالب ثانوي لوجه طفل ابتدائي
» الحوت الأزرق ينهى حياة تلميذ بالمنيا
» رسالة خطيرة من ترامب إلى روسيا
» وفاة والدة جورج بوش عن عمر 92 عاما
» "عربيتي عليها عفريت"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر