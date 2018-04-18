حملة الكترونية لتقديم الجنود الاسرائيليون الى المحاكمة القضائية

18 أبريل 2018 - 12:52 م

دشن نشطاء حملة توقيعات إلكترونية من أجل الدفاع عن الأراضى الفلسطينية وضد قتل المواطنين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى مؤكدين أنه يوجد أسلوب يتبعه جنود الاحتلال قبل قتل ضحاياهم وهو توجيه الألفاظ الخارجة إلى الضحية ثم يسارعون بإطلاق النار عليه دون أي اعتبار أو حس إنساني.

وجاء فى بيان الحملة الإلكترونية: "أطلق جنود الاحتلال النار على رجل بينما كان يصلي، كما قتلوا صحفياً يرتدي سترة كتب عليها بخط عريض كلمة صحافة "press "، بينما كان يصور طبيبًا وممرضة وطفلاً أثناء المظاهرة ورغم ذلك تدعلي إسرائيل بأن هذه التصرفات كانت دفاعًا عن دولة إسرائيل فيجب تقديم كل من جنود قوات الاحتلال الذين يقومون بهذه الجرائم إلى العدالة، من أجل محاكمتهم ومحاسبتهم على هذه الجرائم . وسنتمكن خلال تلك المحاكمة من إظهار حقيقة الاحتلال للعالم بأسره، ونحن نروي قصة معاناة الفلسطينيين الطويلة".

وتابع البيان قائلا: "حكومة الاحتلال مغرورة بما فيه الكفاية لتصدق أنه لا أحد سيهتم بما يرتكبه جيشها من جرائم، لدرجة أن الجنود عمدوا إلى تصوير جريمتهم وتوثيق احتفالهم بارتكابها، لكنهم كانوا مخطئين ندعوكم إلى المشاركة في هذه الحملة وسنعرض أسماء كل الموقعين دعماً لغزة، أمام جميع وسائل الإعلام العالمية".

واليكم لينك الحملة الالكترونية..



https://secure.avaaz.org/campaign/ar/israel_shoots_to_kill_2/?blqPvlb&v=105384&cl=14326175875&_checksum=3a17c85f5f59d43c9bd26261cb0608a8f591ef38d7aa3f1aff01b4a0202f1106



