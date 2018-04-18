» أمران يرجحان كفة "صلاح" لحصد الكرة الذهبية

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أكدت شبكة "بليتشر ريبورت" الأمريكية، أن اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن المرشحين بقوة للحصول على الكرة الذهبية لعام 2018.

وقالت الشبكة إن "صلاح" هو المرشح الثانى للحصول على الجائزة، والتى تمنح لأفضل لاعب فى العالم، خلف كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسبانى.

وقالت: "بالنظر إلى ما قدمه محمد صلاح منذ انطلاق عام 2018، نجد أن اللاعب المصرى بإمكانه كسر هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسى على جائزة الكرة الذهبية التى بدأت قبل 10 سنوات".

وأضافت: "محمد صلاح نجح فى عام 2018، بتسجيل 17 هدفاً مع نادى ليفربول وصناعة خمسة أهداف أخرى، لم يتمكن من التسجيل أمام ناديين فقط هما سوانزى سيتى ومانشستر يونايتد، كما سجل 14 هدفاً فى 16 مباراة خاضها مع ليفربول العام الحالى، محمد صلاح بإمكانه التتويج بجائزة الكرة الذهبية حال قيادة ليفربول للحصول على لقب دورى ابطال اوروبا، أو قيادة منتخب مصر للذهاب بعيداً فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا الصيف المقبل".

وتفوق محمد صلاح على ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى وفيرمينو وساديو مانى ثنائى ليفربول الإنجليزى، وكيفين دى بروين لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى، ودجيكو لاعب روما الإيطالى، وليفاندوفيسكى وجيمس رودريجيز ثنائى بايرن ميونخ الألمانى، وأنطونيو جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسبانى على الترتيب فى قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة "الكرة الذهبية" هذا العام.


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