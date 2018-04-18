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يتهمونى بأننى "بعت" عنان ويسألونى عن قرار عزل مرسى

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سامي عنان

حازم حسنس

قال الدكتور حازم حسني المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، إن اتهامه بأنه "باع" الفريق سامي عنان أمر غير صحيح.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر": "تعليقات غريبة ظهرت بأنني بعت الفريق عنان، ولا أدرى من أين جاء بهذا؟"، متابعا: "وآخر يسألنى عن قرار عزل مرسى؟ وقد قلت صوتاً وصورةً وكتابةً إنه لا يوجد قرار بعزله".

وأردف "حسني": "وآخرون يبترون الحديث ويقتطعونه من سياقه، وغيرهم تركوا الموضوع ليهيموا فقط فيما يجيدونه، اللهم لا اعتراض !".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "حسني"، حيث قال  محمود مدثر: "لم نجد منك رد فعل واضح وصريح عما حدث مع الفريق عنان ولم نقرأ لك ولو تساؤل بسيط عن محاكمته".

وأضاف أخر، قائلًا: "التفرع لانتقاد الناس ولومهم علي آرائهم وتعليقاتهم مضيعة للوقت وإهدار للطاقة قد يؤدي للإفلاس والأفضل إرشاد الناس للحل ومحاولة توحيد كلمتهم من أكاديمي متخصص".

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