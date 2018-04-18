يتهمونى بأننى "بعت" عنان ويسألونى عن قرار عزل مرسى

18 أبريل 2018 - 12:55 م

قال الدكتور حازم حسني المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، إن اتهامه بأنه "باع" الفريق سامي عنان أمر غير صحيح.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر": "تعليقات غريبة ظهرت بأنني بعت الفريق عنان، ولا أدرى من أين جاء بهذا؟"، متابعا: "وآخر يسألنى عن قرار عزل مرسى؟ وقد قلت صوتاً وصورةً وكتابةً إنه لا يوجد قرار بعزله".

وأردف "حسني": "وآخرون يبترون الحديث ويقتطعونه من سياقه، وغيرهم تركوا الموضوع ليهيموا فقط فيما يجيدونه، اللهم لا اعتراض !".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "حسني"، حيث قال محمود مدثر: "لم نجد منك رد فعل واضح وصريح عما حدث مع الفريق عنان ولم نقرأ لك ولو تساؤل بسيط عن محاكمته".

وأضاف أخر، قائلًا: "التفرع لانتقاد الناس ولومهم علي آرائهم وتعليقاتهم مضيعة للوقت وإهدار للطاقة قد يؤدي للإفلاس والأفضل إرشاد الناس للحل ومحاولة توحيد كلمتهم من أكاديمي متخصص".