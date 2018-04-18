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2 تيريلون و4 مليار جنيه قيمة المشروعات في القليوبية

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أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية أن إجمالى المشروعات التى تم الانتهاء منها فى القليوبية وصل إلى  2 تيلريون و4 مليارات جنيه.
وأضاف عشماوي، أنه تم صرف مبلغ 6345 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية و410 مليارات جنيه للمشروعات الخدمية .

كما تم الانتهاء من عدد من المشروعات بتكلفة 1004 مليارات جنيه ومشروعات جارى تنفيذها بتكلفة 997 مليار جنيه ومشروعات الحماية الاجتماعية بتكلفة 57 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور المهندس مصطفى عباس السكرتير المساعد وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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