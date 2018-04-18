مشارى راشد لـ"الإخوان":"مرجعيتكم مدرس ابتدائى"

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واصل الداعية الكويتي،  مشارى راشد  العفاسى هجومه على جماعة الإخوان المسلمين، حيث أكد أنها لم تحترم عالمًا طيلة عمرها.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "مرجعية الإخوان، مرشد صوفي مدرس ابتدائي حسن البنا وليس العالم الفلاني".

وتابع "مشاري": "في عام 1947 طردت مشايخ الجماعة وكان أبرزهم محمد الغزالي وسيد سابق رحمهما الله والقرضاوي وغيره 60 شخصية لأنها خالفت المرشد الهضيبي".

واختتم تدوينتة بقوله: "فلا تستغرب طعنهم ولمزهم هيئة كبار العلماء اليوم".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "مشارى"، حيث قال سعد محمد: "جماعة الإخوان والشيعة جميعهم يوجد لهم مرشد وهو بمثابة الأب الروحي للجماعة فما هو الفرق بينهم".

وقال حساب يحمل اسم ماجد صلاح:"أخى راشد عهدناك شخص متزن وعاقل وأنت من أجمل الاصوات اللى تقرأ كتاب الله. لذا لاتخسر جمهور على حساب جمهور.. رأيي المتواضع وحبي الك ان تبعد عن السياسه".

وأضاف آخر: "مشارى العفاسى الذي يعيش في رفاهية القصور المليئة بالخدم، ويتنقّل بالطائرات الخاصة والسيارات الفارهة، والذي لا يعرف معنى المشقّة والجوع والحصار، يهاجم المقاومة الفلسطينية التي قدّمت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى دفاعاً عن ما تبقّى من كرامة الأمة ".

وفي نفس السياق علق أحمد المهدي قائلًا: "لا تذكر ترامب ولا اليهود بسوء فقط تخصص مسلمين".

وعلق أخر قائلًا: "كنت أتمنى بقدر هذا الكيل الذي تكيله من الانتقادات والخصومة والبغض لحركة حماس تغريده واحده تسددها صوب الكيان الصهيوني الغاصب لمقدسات الإسلام والمسلمين".

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