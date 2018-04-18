» "الريدز" يهنئ "صلاح" بهذه المناسبة

محمد الخرو
هنأ نادي ليفربول الإنجليزي نجمه محمد صلاح بمناسبة تصدره التشكيلة المثالية للنسخة الحالية من الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، وذلك الاختيار جاء من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
وكتب "الريدز" عبر حسابه الرسمي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "تهانينا.. محمد صلاح".
وضمت التشكيلة المثالية للنسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وذلك من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، كلاً من، دافيد دى خيا - كايل والكر - نيكولاس اوتامندى - فيرتونخن - الونسو - دافيد سيلفا - كيفين دى بروين - ايركسن - محمد صلاح - هارى كين - سيرجيو أجويرو.
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