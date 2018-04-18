هجوم جماهيري على عمرو مرعي فى تونس

18 أبريل 2018 - 01:33 م

ظهر اللاعب عمرو مرعي نجم نادي انبي المحترف بين صفوف النجم الساحلي التونسي بمستوى ضعيف للغاية خلال لقاء فريقه الأحد الماضي على ملعب "باردو" ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأكدت صحيفة "الشروق" التونسية ، أن قرار خير الدين مضوى المدير الفني لنادي النجم الساحلي، باستبدال عمرو مرعى فى الشوط الثانى من عمر المباراة، يؤكد العرض الباهت الذى قدمه اللاعب المصري مع الفريق خلال المباراة.

وأضافت أن جماهير النجم الساحلى ترى أن عمرو مرعى فشل فى استغلال غياب المهاجم الخليل بانجورا، بتقديم الإضافة القوية للفريق، وتأكد أنه غير جاهز لقيادة هجوم فريق بحجم النجم الساحلي حتى لو كان الأمر بصفة مؤقتة.

ولم يكن عمرو مرعى اللاعب الوحيد الذى تعرض لإنتقادات الجماهير فى مباراة الملعب التونسى، بعد التعادل السلبى الذى انتهت عليه نتيجة اللقاء، لاسيما وأن الفريق يواجه خطر عدم المشاركة فى النسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.

ويحتل النجم الساحلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى التونسى برصيد 44 نقطة قبل جولتين على نهاية المسابقة، متفوقاً بفارق الاهداف على الأفريقى صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة على الصفاقسى صاحب المركز الرابع.