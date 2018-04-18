شاهد.. صور كارثية لطلاب بجامعة الإسكندرية أثناء الامتحانات

18 أبريل 2018 - 01:40 م

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، الثلاثاء، صور لطلاب كلية الآداب بجامعة الإسكندرية وهو يؤدون الامتحانات جلوسًا على الأرض.

وعلق "الإبراشي"، خلال برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، هذه الصور قائلاً: "أنا اندهشت أن يكون هذه صور لجنة الامتحان".

وقالت إحدى الطالبات، في مداخلة هاتفية للبرنامج، إن السبب في لك عدم وجود "ديسكات" تكفي للجميع، ونظرًا لأن العدد كبير يضطرون للجلوس على الأرض، موضحة أن هذا يقلل التركيز.

من جانبها أكدت الدكتورة غادة موسى، إنها كانت متغيبة نتيجة وفاة والدتها، ولا تعلم شيئا عن هذا المشهد، وسيتم التحقيق فيه، وتوفير "الديسكات" اللازمة.

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