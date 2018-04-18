الإعدام لـ3 متهمين بقتل عامل وإشعال النار في جثته

18 أبريل 2018 - 01:48 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع العباسية، برئاسة المستشار عبد السميع شرف الدين، بإعدام 3 متهمين شنقًا لاتهامهم بقتل مقاول، وإشعال النيران فى جثته بمنطقة السلام.

وعاقبت المحكمة كلاً من "جوزيف.ص" محبوس 33 سنة كهربائى سيارات، و"أشرف.ص" محبوس 36 سنة موظف بإدارة تموين المنيا، و"باسم ك" هارب، بالإعدام شنقا، لقتلهم مقاولا وإشعال النيران فيه فى القضية رقم 9711لسنة 2015 جنايات قسم أول السلام.

كان قسم أول السلام تلقى بلاغًا من "س و" 28 سنة ربة منزل، بغياب زوجها "رومانى جاد سويحة"، وأنها تلقت مكالمة من تليفون زوجها من شخص غريب يطلب منها فدية مالية قدرها "تسمعائة وخمسون ألف جنيه" وبعدها يطلق سراح زوجها.

انتقلت رجال المباحث باحثين عن المجنى عليه، وبعمل التحريات وصلوا إلى حارس أحد العقارات التى يقوم المجنى عليه بشرائها وأخبرهم بأنه أبصر المجنى عليه بصحبة المتهمين الأول والثانى داخل العقار محل سكن المتهم الأول، وحينما استفسر من المتهمين الأول والثانى أخبراه بعدم مشاهدتهما للمجنى عليه فى ذات اليوم، وبقيام المتهم الأول بسداد كامل ثمن الوحدة السكنة التى اشتراها من المجنى عليه، على خلاف الحقيقة، لعلم زوجة المجنى عليه بأن المتهم الأول لم يسدد ثمن الوحدة بالكامل.